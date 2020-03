Ilse DeLange wordt jurylid in de finale van The Voice Kids

Zangeres Ilse DeLange vervangt Marco Borsato in de live-finale van The Voice Kids. Marco heeft namelijk een burn-out. Dat betekent dat hij erg moe is en rust moet nemen. Daarom heeft hij al zijn werk stopgezet.

Ilse is bij eerdere seizoenen van het programma al coach geweest. Ze weet dus precies wat ze moet doen in de finale.

Finale

Alle afleveringen van dit seizoen zijn al opgenomen, alleen de finale nog niet. Die stond gepland voor 1 mei. Of het op die datum doorgaat, is nog niet bekend. Maar de finale komt er hoe dan ook.