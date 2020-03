Middag-update: Efteling vraagt hulp en restaurant maakt corona-hamburgers

De Efteling zit in moeilijkheden. Het pretpark is al bijna twee weken dicht en kan daardoor geen geld verdienen. Alle mensen die voor De Efteling werken zitten nu thuis, maar moeten wel gewoon betaald worden. Daarom heeft het park de regering om hulp gevraagd.

En in Vietnam kun je hamburgers kopen in de vorm van het corona-virus. Dat en meer nieuws zie je in de video hierboven!

