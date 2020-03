Dit is waarom bedrijven zoals de Efteling last hebben van corona

De corona-crisis zorgt voor veel problemen met de economie. De Efteling is één van de bedrijven met problemen. Het pretpark moest dicht en daar heeft de Efteling best last van.

IJsjes, patat en knuffels

De Efteling verdient geld op verschillende manieren. Niet alleen met toegangskaartjes, maar ze verkopen ook ijsjes, patat, knuffels en poppetjes. Mensen die blijven slapen in vakantiehuisjes leveren ook veel geld op voor het park.