Op pad met handhavers: houden mensen zich aan de regels?

Anton en Lisa werken bij de gemeente en moeten controleren of iedereen zich er aan houdt. Daarom lopen ze rondjes langs plekken waar ze denken dat veel jongeren samen komen.

De politie mag sinds maandag boetes uitdelen aan groepen en mensen die geen 1,5 meter afstand houden. Dat is afgesproken om ervoor te zorgen dat het corona-virus zich minder snel verspreidt.

Als het nodig is, mogen ze ook een boete uitdelen aan jongeren en volwassenen. Die boete kan oplopen tot 400 euro. Annabelle ging een dagje mee om te kijken hoe dat gaat. In de video zie je hoe dat was.