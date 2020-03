De ouders van Anne werken met corona-patiënten

Veel kinderen brengen deze periode veel tijd door met hun ouders. Als je ouders in de zorg werken, is dat wel anders. Dokters en verplegers zijn nu keihard aan het werk. Anne en haar broertjes Tom en Max kunnen er over meepraten. Hun vader en moeder werken in een ziekenhuis in Brabant en hebben het nu heel erg druk.

Ik merk wel dat wij iets minder aandacht krijgen. Daar kan ik zo op zich wel mee handelen, maar het is minder leuk. Anne

Hun moeder Marion werkt als arts in het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Vorige week was het extreem druk in haar ziekenhuis. Er kwamen soms wel 50 corona-patiënten op een dag. Ook als ze wel thuis is, denkt ze nog veel aan haar werk.

De helft van mijn hoofd wil toch dingetjes van het corona-virus oplossen of te weten komen. Moeder Marion