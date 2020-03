StukTV maakt een nieuwe show speciaal voor thuisblijvers

Elke dag de hele dag thuiszitten kan soms best een beetje zorgen voor verveling. De jongens van het YouTube-kanaal StukTV beginnen daarom iets nieuws: StukTV Live.

StukTV Live is een wekelijkse live-show met als doel: houd de moed erin! De mannen van Stuk willen de show maken met rubrieken, minilessen en gasten via een videoverbinding. Kijkers kunnen thuis ook meedoen via Instagram, TikTok en Whatsapp.