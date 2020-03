Het gaat weer ietsje beter met oud-Ajax-speler Nouri

Volgens zijn broer gaat het iets beter met hem. De familie kan soms zelfs een beetje communiceren met hem. Hij reageert dan door even zijn wenkbrauwen op te trekken.

Oud-speler van Ajax Abdelhak 'Appie' Nouri ligt niet meer in het ziekenhuis, maar wordt sinds kort thuis door zijn familie verzorgd. Dat vertelde de familie van Nouri tijdens een speciale televisie-uitzending van De Wereld Draait Door.

In juli 2017 zakte Nouri in elkaar tijdens een oefenwedstrijd. Door hartproblemen kreeg hij te weinig zuurstof. Volgens artsen zijn daardoor ook zijn hersenen beschadigd. Artsen zeiden toen dat hij waarschijnlijk nooit meer beter zou worden.

Het huis van Nouri is speciaal verbouwd om hem de beste zorg te kunnen geven. Er is altijd iemand bij hem. Zijn vader Mohammed Nouri gelooft dat zijn zoon nog beter kan worden.

Wat een emotionele uitzending van #DWDD. 45min met een brok in m’n keel gezeten. Mooi en terecht eerbetoon aan de voetballer & mens Abdelhak Nouri en zijn familie en vrienden. Complimenten ook aan Matthijs van Nieuwkerk, we gaan je missen met #DWDD.

Ook Nouri's voetbalvrienden Frenkie de Jong, Steven Bergwijn en Donny van de Beek waren in de studio aanwezig. Samen haalden ze herinneringen op. Nouri speelde volgens Bergwijn in de F-jes van Ajax al de sterren van de hemel en Van de Beek was vaak bij Nouri thuis.

De hele uitzending van De Wereld Draait Door zie je in de video hieronder: