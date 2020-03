Middag-update: Dua Lipa brengt nieuw album eerder uit

Dua Lipa heeft vandaag al haar nieuwe album Future Nostalgia uitgebracht, in plaats van volgende week. Ze hoopt dat ze daarmee mensen blij mee kan maken tijdens deze coronacrisis:

En wist je al dat de premier van Groot-Brittannië besmet is met het corona-virus? Dat en meer nieuws zie je in de video hierboven!

