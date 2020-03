75 jaar geleden werd de eerste plaats in het noorden van NL bevrijd

Precies 75 jaar geleden werd het dorp Megchelen in Gelderland bevrijd. De Tweede Wereldoorlog was op dat moment aan de gang en het grootste gedeelte van Nederland was bezet door de Duitsers.

Noorden

In Megchelen woonden maar een paar honderd mensen, maar toch was het een grote gebeurtenis. Het was namelijk de eerste plaats in het noorden van Nederland die werd bevrijd. Op onze speciale bevrijdingssite lees je er meer over.

Bijna alle huizen kapot

Er bleef trouwens weinig over van het dorp. Er stonden 159 huizen in het dorp en die werden bijna allemaal verwoest of ernstig beschadigd. Alleen op die manier konden de Duitsers worden verjaagd.