Let op: vannacht gaat de zomertijd weer in

De zomertijd gaat in, en dat betekent dat de klok vannacht om 2 uur wordt verzet naar 3 uur. Een uur vooruit dus. Zo blijft het 's avonds langer licht en kunnen we langer van de zon genieten.

In de video hierboven leggen we uit hoe dat precies zit. Het is een video van vorig jaar en dus met oude beelden van toen er nog geen corona was. Daarom zie je in sommige stukjes veel mensen dicht bij elkaar.