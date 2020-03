Veel rustiger op het strand en in de natuur

In veel natuurgebieden en op het strand is het vandaag een stuk rustiger dan een week geleden. En dat is precies de bedoeling. Om het corona-virus niet verder te verspreiden moet iedereen anderhalve meter afstand houden.

Vorige week ging dat op sommige plekken niet goed. Omdat het lekker weer was, gingen veel mensen erop uit. Op sommige plekken werd het daardoor te druk, zoals op dit strand: