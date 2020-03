Hoe is het om in deze tijd vakkenvuller te zijn?

Veel mensen moeten in deze tijd thuis werken, maar voor mensen die werken in een supermarkt is dat geen optie. Lotte van 15 werkt alweer een tijdje als vakkenvuller en ze merkt dat er veel is veranderd.

Ook in haar supermarkt moeten mensen 1,5 meter afstand houden, maar dat is best lastig. De winkel is klein en de gangpaden zijn smal.