Kinderen in gezinshuizen kunnen niet naar hun ouders

Het is een extra zware tijd voor kinderen die in een instelling, woongroep of gezinshuis wonen. Door de nieuwe maatregelen tegen het corona-virus kunnen die kinderen hun familie voorlopig niet zien. En dat vinden veel kinderen erg jammer. Loek, Damian en Joey maken dat nu mee. Ze wonen samen met andere kinderen in een gezinshuis. Ze worden daar opgevoed door begeleiders Debby en John. De kinderen zijn daar blij mee, maar ze missen hun ouders wel.

Juist nu, wanneer je een steuntje in de rug wil, kan dat niet. Loek

Wat is een gezinshuis? Als er thuis problemen zijn, kan het soms beter zijn om even ergens anders te wonen. Dat kan bijvoorbeeld in een gezinshuis. Dat is een gewoon huis waar kinderen geholpen worden met de problemen die ze hebben. De kinderen die er wonen krijgen iedere dag professionele hulp en begeleiding. Veel kinderen die in een gezinshuis wonen hebben nog wel contact met hun ouders en vinden het fijn om ze af en toe nog te zien.