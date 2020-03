Het wordt donkerder op de Waddeneilanden

Nederland gaat samenwerken met Duitsland en Denemarken om verschillende plekken op de Waddeneilanden donker te maken. Zo kunnen mensen 's avonds nog beter de sterrenhemel zien, zoals op de foto hierboven.

Ze gaan dit doen door op die plekken geen kunstlicht meer te gebruiken. Dat is licht van bijvoorbeeld lantaarnpalen of lampen in bedrijven.