Rico Verhoeven breekt (per ongeluk) een rib van interviewer

Nog voor we anderhalve meter afstand moesten houden, gaf Rico Verhoeven een journalist een stevige knuffel. Iets te stevig bleek later, want de journalist brak een rib!

Voor de gek gehouden

Rico werd zogenaamd geïnterviewd voor een belangrijk programma. De interviewer deed alsof hij dacht dat Rico Verhoeven Badr Hari was. Aan het eind van het interview kwam presentatrice Wendy van Dijk tevoorschijn: het was allemaal een grap voor het tv-programma Wie Het Laatst Lacht.

De bokser kon er ook wel om lachen en gaf de journalist dus een hele stevige knuffel. Toen Rico hoorde dat de journalist zijn rib had gebroken, stuurde hij hem wel even netjes een bloemetje.