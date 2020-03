Geen toeristen meer in Giethoorn: 'Best wel ongezellig'

Ook in Giethoorn zijn de gevolgen van het corona-virus te merken. In deze tijd van het jaar is het normaal gesproken ontzettend druk. Nu zijn er bijna geen bootjes en toeristen te bekennen.

Een jaar geleden spraken we Jesse en Wende die middenin de drukte wonen. Nu is het super rustig, dus Joris was benieuwd wat ze daarvan vinden.