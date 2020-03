Het is rustiger op straat, dus dieren gaan zich anders gedragen

Omdat veel mensen binnenblijven, is het een stuk rustiger op straat. En dat doet wat met de natuur. Al na twee weken zijn in bewoonde gebieden meer dieren te zien. Ook dieren die normaal gesproken mensen mijden, laten zich er nu zien.

Over de hele wereld lopen ineens pauwen, zwijnen, apen, herten en zwanen door straten die normaal heel druk zijn. Tamara ging erop uit in Amsterdam met een stadsbioloog. Ze zag vissen in de grachten en zelfs een ijsvogel in het park. Je ziet het in de video hierboven!