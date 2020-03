Hoe houd je het met z'n allen thuis gezellig?

Al twee weken zitten de meeste kinderen thuis. Ook werken veel ouders vanuit huis. Iedereen zit dus steeds bij elkaar in dezelfde ruimte en dat kan soms best lastig zijn. Misschien zorgt het voor ergernis of zelfs voor ruzie.

Vanavond in het Jeugdjournaal vertelt een deskundige over hoe je thuis met deze bijzondere situatie om kan gaan. Hier alvast een paar tips: