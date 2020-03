Middag-update: Billie Eilish zamelt geld in voor ziekenhuizen

Iedere dag van maandag tot en met vrijdag praten we je in de middag-update bij over het laatste nieuws.

Artiesten zamelen geld in

Beroemde artiesten hebben gisteren liedjes gezongen om geld op te halen voor de bestrijding tegen het corona-virus. Zoals Billie Elish en Mariah Carey. Binnen 10 minuten was er al 1 miljoen dollar ingezameld.

Serious Request

En radiozender 3FM komt met een speciale Serious Request-actie. Normaal gesproken wordt die actie alleen rond kerst gehouden. Luisteraars kunnen vanaf tweede paasdag een donatie doen om hun favoriete nummer op de radio te horen.

Het opgehaalde geld gaat naar het Rode Kruis.