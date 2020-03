Nieuw videodagboek vertelt het verhaal van Anne Frank

Luna van 14 speelt Anne Frank in het nieuwe videodagboek. Zij is er heel trots op en hoopt dat veel mensen het mooi vinden.

Het videodagboek bestaat uit vlogs waarin Anne Frank over haar gedachten en gevoelens in het Achterhuis vlogt. Ook vertelt ze over de oorlog en hoe het is om ondergedoken te zitten.

Anne Frank is door haar dagboek misschien wel het beroemdste meisje van de Tweede Wereldoorlog. Nu is er iets nieuws: een videodagboek van Anne Frank.

Wie was Anne Frank?

Annelies Marie Frank was een Joods meisje. Ze zat tijdens de Tweede Wereldoorlog met haar ouders en zus ondergedoken in Amsterdam. De ruimte waar ze in zaten, is bekend als het Achterhuis.

De bedoeling was dat de Duitse bezetters hen zo niet konden vinden. Na meer dan twee jaar schuilen werden ze toch ontdekt. Anne Frank werd gearresteerd en naar concentratiekampen gebracht. In zo'n kamp is Anne Frank overleden.

In het Achterhuis hield Anne Frank een dagboek bij. Dat werd na de arrestatie gevonden en later uitgegeven. Het is nu een van de meest gelezen boeken ter wereld.