Geen Songfestival in Ahoy, maar het wordt wel een ziekenhuis

De voorbereidingen voor de eerste patiënten zijn in volle gang. In totaal moet er plek komen voor bijna 700 zieke mensen. De tijdelijke ziekenhuislocatie is niet alleen voor mensen die besmet zijn met het corona-virus. Er komt ook een aparte hal voor patiënten die geen corona hebben. Daarvoor is nu minder plek in gewone ziekenhuizen.

Ook hotels stellen hun kamers open om patiënten op te vangen. Door deze tijdelijke locaties krijgen ziekenhuizen meer ruimte om ernstig zieke patiënten goed te verzorgen.