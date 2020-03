Middag-update: daklozen slapen in hotels en drive-in bioscoop populair

Iedere dag van maandag tot en met vrijdag praten we je in de middag-update bij over het laatste nieuws.

Daklozen overnachten in hotels

In Nederland raken veel opvanghuizen voor daklozen vol. In Hilversum worden ze daarom tijdelijk in een hotel ondergebracht.

Drive-in bioscoop populair in Duitsland

In de Duitse stad Essen kunnen mensen in hun eigen auto naar de bios, in deze drive-in bioscoop. Door het corona-virus zijn alle normale bioscopen in de stad gesloten. De drive-in wordt drukbezocht.

Vrouwen en mannen om de beurt naar buiten

In Panama hebben ze een opmerkelijke maatregel om het corona-virus tegen te gaan. Mannen en vrouwen mogen daar niet meer tegelijk op straat lopen. Mannen mogen alleen op dinsdag, donderdag en zaterdag naar buiten, op de andere dagen is het de beurt aan de vrouwen.