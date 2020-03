Wow: bever met drie poten leeft nog steeds

Een bever met drie poten heeft de winter overleefd. Het dier kwam vorig jaar vast te zitten in een klem die bedoeld was voor muskusratten. Daarna verloor hij een van zijn poten. Natuurbeschermers dachten dat hij niet lang meer zou leven.

Maar de bever bleek een stuk sterker dan ze dachten. Hij was sinds begin januari niet meer gezien, maar is nu weer gespot. Dat gebeurde met een verborgen camera die dieren filmt.

Bikkel

De bever is nu, ondanks zijn handicap, druk bezig met het verzamelen van takken. Hij loopt een beetje wankel en af en toe laat hij de takken vallen, maar langzamerhand is hij klaar voor de lente. Omdat hij zo'n bikkel is, hebben de natuurbeschermers hem 'Bikkel de driepootbever' genoemd.

Hier zie je hoe Bikkel weer druk bezig is: