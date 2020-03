Songfestival organiseert dit jaar een speciale versie

Het Eurovisie Songfestival organiseert een speciale tv-uitzending op 16 mei, omdat het echte Songfestival niet door kan gaan door het corona-virus. Die uitzending gaat heten Europe Shine a Light. Dat betekent: Europa, schijn een lichtje.

Met de uitzending wil de organisatie iets moois doen in deze moeilijke tijd. Ook willen ze stilstaan bij iedereen die hard werkt om het corona-virus te bestrijden.

Artiesten

Maar de uitzending is er natuurlijk ook voor de artiesten. Zij moeten volgend jaar een nieuw liedje insturen. In deze uitzending kunnen alle 41 artiesten toch hun liedje van dit jaar laten horen. Ook gaan oude Songfestival-deelnemers iets doen in de uitzending.

Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit presenteren de avond. Er is geen publiek bij, maar je kunt het natuurlijk wel op televisie zien.