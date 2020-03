De serie 'De Regels van Floor' wint belangrijke filmprijs

Bobbie Mulder speelt de hoofdpersoon Floor in de serie. Ze is superblij met de prijs.

Aan de wedstrijd deden programma's van over de hele wereld mee. De prijs werd uitgereikt via een livestream. Want door het corona-virus kon er geen groot evenement worden georganiseerd.

De serie gaat over de eigenwijze Floor. In alle afleveringen krijgt ze te maken met problemen. Wat bijvoorbeeld als je ouders willen verhuizen maar jij niet? Of is het wel zo leuk om te leven als vlogger?

Er zijn al 48 afleveringen gemaakt van De Regels van Floor. Elke zondag om 9 uur 's ochtends is een nieuwe aflevering te zien op NPO Zapp.