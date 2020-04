De opvallendste 1-aprilgrappen van het Jeugdjournaal

Ieder jaar worden we op 1 april extra goed in de gaten gehouden: wat is de 1-aprilgrap van het Jeugdjournaal? Dit jaar is die er niet en nee, dat is geen grap. Nu bijna al het nieuws over het corona-virus gaat, slaan we een jaar over.

De rest van de dag zullen we wel de opvallendste 1-aprilgrappen van anderen verzamelen en hier zie je een paar van onze bekendste grappen.

Rijbewijs voor kinderen

In 2015 trapten veel kinderen in onze grap over rijbewijzen. Dit zou je vanaf je 13de kunnen gaan halen: