Ook alle sportcompetities gaan niet meer door

Alle sportcompetities liggen stil en kunnen niet meer afgemaakt worden. Dat betekent dat er geen wedstrijden worden gespeeld en dat er geen kampioenen zijn dit seizoen. Dat komt allemaal door het corona-virus.

De sportbonden hebben dat besloten, omdat het door de verlenging van de regels niet lukt om alle gemiste wedstrijden voor de zomerstop nog te spelen.

Profvoetbal

Ook bij de profvoetballers worden nu geen wedstrijden gespeeld. De KNVB kijkt vandaag of ze voor de eredivisie nog wel een oplossing kunnen vinden om de competitie af te maken. Bijvoorbeeld om de wedstrijden te spelen zonder publiek.

Hockey

Voor de hockeyers is er misschien nog goed nieuws. De hockeybond onderzoekt of er nog een manier is om de laatste wedstrijden te spelen als de corona-maatregelen niet meer nodig zijn.