Lenteweer dit weekend met wel 20 graden

De eerste warme dag van het jaar komt eraan. Volgens weerdeskundigen kan het dit weekend op sommige plekken wel 20 graden worden. En dat terwijl deze dagen 's nachts de temperaturen nog onder 0 komen.

Om te voorspellen of het zo warm gaat worden, zijn er een aantal voorwaarden. Weerdeskundigen kijken bijvoorbeeld naar de stand van de zon en droogte door weinig regen.

De enige voorwaarde die nu nog mist is een warme wind vanuit het zuiden. Het lijkt erop dat die dit weekend zal komen. Vooral in het zuiden wordt het warm.

Februari

Vorig jaar was het al eerder in het jaar boven de 20 graden, namelijk eind februari. Dit was toen wel alleen in het zuiden van het land. In de rest van Nederland was dit pas in april. In die maand werd het zelfs uitzonderlijk warm met temperaturen boven de 25 graden.