250 boetes uitgedeeld voor overtreden van corona-regels

De politie heeft afgelopen weekend 250 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de corona-maatregelen houden. Dat lijkt misschien veel, maar volgens de politie is het best weinig. Op een normale zaterdagavond worden veel meer mensen bekeurd.

Mensen die een boete kregen, waren met te veel mensen op pad of hielden niet genoeg afstand.

Volgens de politie houden de meeste mensen zich wel aan de nieuwe regels. Ook zien agenten dat het erg rustig is op straat en dat mensen snappen wat wel en niet mag.

Minder criminaliteit

Omdat het rustig is op straat, is daar ook minder criminaliteit. Zo werd er minder vaak ingebroken en werden er minder fietsen gestolen. Ook zakkenrollen komt minder vaak voor. Wel waarschuwt de politie dat er meer criminelen actief zijn online. Ze proberen mensen bijvoorbeeld op te lichten via verkoop-websites.

Annabelle ging vorige week op pad met handhavers. Zij mogen nu ook boetes uitschrijven als mensen zich niet aan de maatregelen houden.