75 jaar geleden: Flinke gevechten bij de bevrijding van Enschede

Duitse troepen gooiden granaten en ze maakten belangrijke bruggen expres kapot. Daardoor konden de bevrijders niet gelijk de stad in komen. Toen het uiteindelijk toch lukte, waren de gevechten nog steeds niet voorbij.

De Tweede Wereldoorlog was op dat moment aan de gang en het grootste gedeelte van Nederland was bezet. Op 1 april 1945 gingen de bevrijders op weg om het oosten van Nederland te bevrijden.

75 jaar geleden marcheerden Britse soldaten de stad Enschede binnen. Het was hen gelukt de stad te bevrijden van het Duitse leger. Maar dat ging niet makkelijk.

