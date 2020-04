Kikker in je bil: Scholen halen grappen uit

Plak je huiswerk voor je raam, laat je haar digitaal controleren op luizen en draag een wit shirt tijdens het videobellen. Het is vandaag weer 1 april en dat betekent dat veel mensen elkaar voor de gek houden.

Zo kregen verschillende leerlingen te horen dat ze hun huiswerk aan de voorkant van het huis moesten plakken. Daarna zouden de juffen en meesters een rondje doen langs alle huizen om het werk te controleren. Niet dus.

Digitale luizencontrole

Ook online hielden scholen hun leerlingen voor de gek. Ze meldden via de mail aan ouders en kinderen dat er een digitale luizenscanner was gekocht. Zo konden kinderen zelf met hun laptop of tablet een luizencontrole doen. En daar zat een hele instructie bij: