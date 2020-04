Deze kinderen zijn jarig in de corona-tijd

Als je de afgelopen maand of in april jarig bent, is je verjaardag waarschijnlijk heel anders dan normaal. Je kan bijvoorbeeld geen bezoek uitnodigen en je feestje vieren met klasgenoten mag ook niet. Ook uitdelen in de klas is nu even geen optie.

In de video hierboven zie je hoe een paar kinderen toch hun verjaardag hebben gevierd.

Wat vind jij: is het vervelend om nu jarig te zijn of maakt het niet zoveel uit?