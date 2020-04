Nederland wil geld geven aan Italië en Spanje

Nederland wil ongeveer 1 miljard euro geven aan landen die het extra moeilijk hebben door het corona-virus. In Spanje en Italië is de situatie bijvoorbeeld een stuk erger dan in Nederland. Veel mensen zijn besmet met het virus en de ziekenhuizen liggen vol met patiënten.

Om de landen te helpen, wil Nederland een speciaal geldpotje maken. Rijkere landen kunnen daar geld in stoppen om zo armere landen in Europa te helpen. Het is nog een idee van premier Mark Rutte en hij hoopt dat andere landen mee willen doen.

Excuses

Eerder hadden Nederlandse politici nog gezegd dat ze juist geen geld wilden geven. Daar waren Europese leiders erg boos over. Premier Rutte bood daar gisteren zijn excuses voor aan en zei dat Nederland toch wil helpen.