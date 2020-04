Onderzoekers bedenken manier om mondkapjes opnieuw te gebruiken

Dokters en verpleegkundigen kunnen dezelfde mondkapjes nog een keer gebruiken als ze tussendoor goed schoongemaakt worden. Dat hebben onderzoekers van de universiteit in Delft ontdekt.

Mondkapjes en andere beschermende kleding worden nu maar één keer gebruikt en belanden daarna in de prullenbak. Dat is zonde, want er is op dit moment een groot tekort aan de kapjes. Daarom zijn de onderzoekers blij met hun ontdekking.

Schoonmaken

Om de kapjes schoon te maken, moeten ze een kwartier lang met hete stoom behandeld worden. De stoom moet 121 graden zijn. Bacteriën en virussen die op het kapje zitten, gaan dan dood. Ook het corona-virus kan die hoge temperatuur niet overleven.

Goedkoper

Kapjes nog een keer gebruiken is ook beter voor het milieu en scheelt het een hoop geld. Schoonmaken is namelijk goedkoper dan nieuwe kapjes kopen.