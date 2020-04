Oproep: Wat wil jij weten van zanger Tino Martin?

We gaan hem binnenkort interviewen en zijn benieuwd wat jij van hem wil weten!

Tino Martin is een van de bekendste volkszangers van Nederland. Op dit moment staat zijn nummer Loop Niet Weg op nummer 4 in de top 40.

En wie weet zie jij jezelf dan wel terug in het Jeugdjournaal!

Tino Martin is 36 jaar en komt uit Den Haag. Hij zingt al sinds zijn 14de. In 2018 brak hij echt door met het nummer Zij Weet Het. Hij deed toen ook mee aan het televisieprogramma Beste Zangers. Samen met Davina Michelle zong hij daar het lied Voorbij van Marco Borsato en Do.

Nu heeft hij dus samen met Emma Heesters en Kriss Kross Amsterdam een grote hit met Loop Niet Weg.