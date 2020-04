Geen laptop of wifi: veel kinderen kunnen thuis geen school volgen

Bij veel kinderen lukt het goed om thuis te leren. Maar bij sommige kinderen niet. Zij hebben thuis geen laptop of goed internet, omdat daar geen geld voor is. Daardoor kunnen ze moeilijk online lessen volgen. Aan die kinderen worden nu laptops uitgedeeld.

Steeds meer gemeentes delen laptops uit. Zo kunnen ook die kinderen blijven leren, en lopen ze geen achterstand op. Onze verslaggever Annabelle ging langs in Delft, waar 64 laptops werden uitgedeeld. Je ziet het in de video hierboven!

Nog meer nodig

Er zijn nog veel meer laptops nodig dan die 64 in Delft. Want voorlopig zitten kinderen nog wel even thuis te leren. Onderwijs-organisaties blijven hun best doen om nog meer laptops te verzamelen en uit te delen.