Veel meer gamen door corona

Door de coronacrisis zitten veel mensen veel langer achter een schermpje dan normaal. Niet alleen voor school en werk, maar ook om met mensen te videobellen of om te gamen.

Bij online winkels merken ze ook dat gamen populair is. Zo is de Nintendo Switch bijna overal uitverkocht.

Zorgen

Sommige ouders maken zich zorgen over het gamen. Zij zijn bang dat kinderen verslaafd raken, of dat kinderen via games benaderd worden door mensen met verkeerde bedoelingen.

Vanavond zie je er meer over in onze uitzending.

We zijn benieuwd: ben jij nu veel meer aan het gamen? Laat het hieronder even weten.