Nederland heeft nu ook een 'blijftthuis-drone'

Na België heeft nu ook Nederland een 'blijftthuis-drone'. Zo'n drone filmt mensen die bijvoorbeeld spandoeken met mooie boodschappen in de tuin hebben gelegd.

Moeilijke tijd

Het idee is bedacht door een tv-programma uit België. Met de beelden willen ze duidelijk maken dat veel mensen elkaar steunen in deze tijd.

Elke dag vliegt de drone in een andere stad. Veel kinderen doen dan veel moeite zodat ze goed te zien zijn door de drone.

Opgeven

De eerste stad waar de 'NLblijftthuis-drone' vliegt is Tilburg. Morgen zweeft hij boven Nijmegen. Woon jij daar en wil jij dat de drone jouw boodschap filmt? Dan kan je je opgeven door een mail te sturen naar info@nlblijftthuis.nl.

Vorige week maakten we een video over de drone in België. Die kan je hier terugkijken: