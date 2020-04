Opblaasorka's werken ook prima als vogelverschrikker

De vissers in de Drentse plaats Eext waren het zat: vogels die hun vissen lastigvallen en opeten. Er was bijna niks meer te vangen voor de vissers. Ook waren veel vissen gewond. Om de vogels, die aalscholvers heten, weg te jagen, bedachten de vissers een bijzondere vogelverschrikker. Je ziet ze in de video hierboven!