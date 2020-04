Wow: gewonde neushoornvogel heeft hoorn uit 3D-printer

Een paar maanden geleden werd Balou gewond bij een opvang op Texel gebracht. Zijn hoorn was zo erg kapot, dat hij het niet lang meer vol zou houden. Zo zag Balou er toen uit:

In de foto hierboven zie je een neushoornvogel genaamd Balou. Hij heeft sinds kort een prachtige nieuwe hoorn, uit een 3D-printer!

De opvang zocht contact met wetenschappers en vroegen of zij iets voor Balou konden doen. Want de hoorn was niet meer te redden. De wetenschappers ontwierpen een nephoorn die ze konden printen met een 3D-printer. Met een operatie werd die hoorn op Balou's snavel gezet.