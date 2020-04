Natuurorganisaties: Blijf thuis en ga dit weekend niet naar natuurgebieden

Natuurorganisaties roepen mensen op om dit weekend ondanks het mooie weer niet naar natuurgebieden te gaan. Zo willen ze voorkomen dat het te druk wordt, bijvoorbeeld op het strand of in het bos.

Afgelopen weekend viel het mee met de drukte in de natuur, maar toen was het een stuk kouder en stond er een frisse wind. Het weekend daarvoor was het wel druk in natuurgebieden en dat willen de natuurorganisaties nu voorkomen.

Amsterdam

In Amsterdam worden zondag verschillende parken voor een deel gesloten en ook over de grachten varen is verboden. Als mensen dit wel doen, kunnen ze een boete krijgen.