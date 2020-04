Waarom zijn mondkapjes in Nederland niet verplicht?

In sommige landen is het verplicht, in andere landen weer niet: een mondkapje op als je naar buiten gaat. In de Verenigde Staten denken ze na over zo'n regel. In Oostenrijk is een mondkapje al verplicht in de supermarkt. Waarom hier nog niet?

Lucas ging met die vraag langs bij de GGD, de organisatie de de gezondheid van Nederlanders beschermt. Hoe het precies zit met die mondkapjes, zie je in de video hierboven.