Ook influencers roepen op om thuis te blijven

Misschien heb je de hashtags #ikblijfthuis en #alleensamen al voorbij zien komen op social media. De regering probeert op allerlei manieren duidelijk te maken dat iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven. Ze zetten nu ook Youtubers en vloggers in om deze boodschap over te brengen aan jongeren. Online plaatst de ene na de andere influencer een bericht hoe je je moet gedragen in deze corona-tijd. En ze doen dat allemaal op hun eigen manier. Zo maakte vlogger Didi Shanna een filmpje op Instagram waarin ze op een creatieve manier laat zien dat je je handen moet wassen.

didishanna

Hey lieve mensen! We kunnen het niet vaak genoeg herhalen maar blijf je aan de regels houden. Des te sneller kunnen we weer terug naar normaal! Ik vind het binnen zitten ook niet het aller leukste, zeker niet met lekker weer. Maar we moeten er even doorheen! Doe het niet alleen voor jezelf, maar voor de mensen die wat kwetsbaarder zijn! En natuurlijk onze helden in de zorg die het extra zwaar hebben deze tijd ❤️ stay strong, we got this!! #alleensamen @rijksoverheid.nl #ad

Dat ik met mijn werk een bijdrage kan leveren aan deze belangrijke opdracht vind ik echt heel waardevol. We moeten deze crisis met elkaar te lijf gaan. Didi Shanna

Giel de Winter van het YouTube-kanaal StukTV plaatste een foto met de hashtag #ikblijfthuis.

giel

De nieuwe trend; thuis zitten is stoer. Genoeg dingen die je kunt uitvoeren.. Blijf zoveel mogelijk thuis en hou je aan de regels…. (Ik ga alleen naar buiten voor de liveshow want dit is mijn werk. Maar ik doe dit met gepaste afstand!) Mocht je naar buiten gaan voor enkel een boodschap, houd 1,5 meter afstand van elkaar en niet meer dan 3 personen, en was vaker je handen! We kunnen dit #alleensamen doen! Deel ook een foto met #ikblijfthuis en #alleensamen op je instagram. Ga ik nu weer verder thuis aan het werk😍 (kijk in mijn story voor de beste tips)... @rijksoverheid.nl #alleensamen #ad

De overheid heeft in totaal 10 influencers benaderd die mee hebben gedaan aan de 'Alleen Samen'-campagne. Ze zijn uitgekozen op hun bereik en de leeftijd van hun doelgroep. Om zoveel mogelijk jongeren te kunnen bereiken, hebben de YouTubers en vloggers ook betaald gekregen van de overheid.

YouTuber Korthom geeft een beeld van hoe het er thuis in quarantaine uit kan zien.

korthom

Dag 23 in quarantaine be like 😂😖 - Alleen samen komen we hier goed uit 💪🏼🦠. Voorkom een ramp-scenario door je aan de regels te houden, het mag voor jou misschien niet gevaarlijk zijn, maar denk aan de kwetsbare personen wanneer je het blijft verspreiden, we kunnen dit samen!🙏🏻 #alleensamen @rijksoverheid.nl #ad

Qucee had ook een boodschap voor alle thuiszitters.

qucee

Blijf binnen en anders houd anderhalve meter afstand! #alleensamen kunnen we dit winnen! Stay safe. @rijksoverheid.nl #ad