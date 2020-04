Bijna een miljoen mondkapjes in Nederland aangekomen

Er is een vliegtuig met bijna een miljoen mondkapjes uit China geland. De mondkapjes worden verdeeld over ziekenhuizen in Nederland.

Eerder werden 600.000 mondkapjes uit China nog afgekeurd, omdat ze niet goed waren. De mondkapjes die nu zijn aangekomen zijn getest en wél goed genoeg.

In sommige landen is het voor iedereen verplicht om mondkapjes te dragen. In Nederland is dat niet zo. Lucas zocht uit hoe dat precies zit: