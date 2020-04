Gorilla Bao Bao wordt 35, is dat een feestje waard?

Groot feest in dierenpark de Apenheul. Gorilla Bao Bao is vandaag 35 jaar geworden. En dat wordt gevierd! Ondanks dat het park gesloten is, kan iedereen de verjaardag live volgen via het YouTube -kanaal van het park.

Bao Bao is sinds 2 jaar gorillaleider in de Apenheul. Hij volgde Jambo op, die naar een andere dierentuin is verhuisd. De gorilla komt uit Taiwan. Bao Bao had nog nooit een groep geleid, want in Taiwan was hij de enige gorilla in het dierenpark.

Bao Bao viel gelukkig gelijk goed in de smaak bij het publiek. Ook vanuit Taiwan kwamen bussen vol toeristen naar de Apenheul om hun gorilla in zijn nieuwe huis te bewonderen. Een extra reden om de verjaardag van de gorillabaas niet over te slaan.