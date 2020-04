Deze vogel zie je straks misschien overal

Het gaat supergoed met de ijsvogel in Nederland. Volgens biologen is het opvallende vogeltje binnenkort overal te zien.

Jarenlang was de ijsvogel zeldzaam, omdat het dier helemaal niet van ijs houdt. Maar de afgelopen winters waren heel zacht en dat is goed voor de vogels. Als er geen ijs ligt kunnen ze ook in de winter vissen vangen en verhongeren ze niet.

Op dit moment zijn er veel broedende ijsvogelparen. Over een paar maanden hebben die waarschijnlijk een heleboel jongen.