75 jaar geleden: mensen maken stamppot van brandnetels

Een opvallend bericht in De Telegraaf precies 75 jaar geleden. Er staan recepten in de krant voor gerechten die je kan maken met bloemen en planten die je langs de weg kan vinden.

Het bericht is geplaats omdat er in die periode oorlog is in Nederland en er is op veel plekken te weinig eten is. Met hulp van de recepten uit de krant kun je onder andere stamppot maken van brandnetels en salades met paardenbloemen. Iets waar je misschien niet meteen op zou komen.