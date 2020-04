Vanavond: een speciaal Jeugdjournaal over corona

Om 19:00 uur hebben we een speciale uitzending van het NOS Jeugdjournaal. Daarin vertellen we hoe het ervoor staat met het corona-virus en beantwoorden we veel van jullie vragen over het virus.

We hebben ook een onderzoek onder kinderen gedaan. De resultaten daarvan hoor je in de uitzending en lees je natuurlijk ook in de Jeugdjournaal-app.

Deel 2

Drie weken geleden maakten we ook een speciale uitzending over corona, maar sindsdien is er natuurlijk veel veranderd. Die vorige special kun je hier terugkijken: