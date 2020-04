Lil' Kleine met 8 nummers in de top 10

Lil' Kleine heeft een nieuw album en dat is goed te zien in de hitlijsten. Hij staat op dit moment met 8 nummers in de top 10 van Spotify en met 13 nummers in de top 20.

Op het album Jongen Van De Straat werkt Lil' Kleine onder andere samen met Snelle, Josylvio en Ronnie Flex. Ook hoor je hem steeds vaker zingen in plaats van rappen.