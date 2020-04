Wat moet je doen als je bang bent voor corona?

Het nieuws over het corona-virus is vaak vervelend of lastig om te begrijpen. Sommige kinderen voelen zich er niet anders door, maar er zijn ook veel kinderen die zich zorgen maken.

Anke Klein is wetenschapper en doet al jaren onderzoek naar angst bij kinderen. Zij heeft wat goede tips hoe je je beter kunt voelen als er zo veel narigheid in het nieuws is. Je hoort de tips in de video hierboven.

Ouders

Voor ouders heeft Anke Klein ook drie tips. Die zitten in de video hieronder.